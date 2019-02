Søker styrespirer

Orkdal

Næringshagen i orkdalsregionen ønsker å opprette en base med aktuelle styrekandidater, og i den forbindelse inviteres det til kurs for aktuelle kandidater.

- Vi skal holde styrekurs for å styrke styrekompetansen i regionen. Vi ønsker via dette kurset blant annet å opprette en styredatabase. I tillegg ønsker vi å skolere nye kandidater som i framtida ønsker å ta på seg styreverv. Vi ser også for oss å ha ei mentorordning for å skolere nye, attraktive kandidater, sier Silje Gården Lian i Næringshagen i orkdalsregionen.

Skolering

Samtidig vil man tilby skolering av personer som allerede sitter i styrer, som medlemmer og ledere.

- Ved å styrke deres kompetanse, kan vi få flere utviklingsorienterte styrer i regionen.

Styrekurset retter seg også mot unge mennesker mellom 25 og 35 år, og som har et ønske om å bli styremedlemmer eller styreledere i framtida.

- Det er mange bedrifter som har styremedlemmer og styreledere som er godt voksne. Hva skjer når de velger å fratre sin rolle? Da vil mye god kompetanse forsvinne. Vi ønsker derfor å se på en type mentorordning for å videreføre den gode kompetansen, sier Lian.

Kursene avholdes 12. og 19. mars.