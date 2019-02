Familiedag med skileik

Orkdal

Det er blitt en tradisjon med skirenn i Solsjøbygda lørdag i vinterferien. Årets opplegg hadde mer preg av skileik enn konkurranse. En nyhet var at kulekjøring var lagt inn i skiløypa. Kasting av snøball i potetbøtter er en slags erstatning for skiskyting. Yngste deltaker var 2 år, og eldste tilskuer 94. Bildet viser en del av de yngste deltakerne, og med Solsjøbygdas eldste, Gunvor Grø, i midten. Hun har rekord i brodering av juleduker, over 800 i løpet av karrieren!