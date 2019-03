Leif Ofstad hedret i Geitastrand kirke

Orkdal

Det er ikke ofte det henges opp bilde i Geitastrand kirke, men det skjedde for noen dager siden. Jeg er svært glad for at Geitastrand menighetsråd ga tillatelse til at det ble hengt opp bilde av dikteren og komponisten Leif Ofstad (1915–2011) i Geitastrand kirke.

Leif Ofstad var organist i Geitastrand kirke og lærer på Ofstad skole i flere år. Han har skrevet mange flotte dikt, salmer og sanger. Mange av diktene blir lest i gudstjenestene i Geitastrand kirke. Det er viktig å ta vare på Leif Ofstads diktning.

Leif Ofstad fra Geitastrand var glad i sin kirke. I jubileumsboken «Geitastrand kirke 150 år» (2008) skriver han bl.a.: «I mine øyne er Geitastrand kirke den vakreste i verden. Jeg har alltid trivdes der, og de gode minnene er mange.»

Det er flott at Leif Ofstad er hedret i Geitastrand kirke!