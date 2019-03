Tøffe villsvingriser

Orkdal

15. mars var dagen da 12 blandingsunger mellom villsvin og landsvin fikk se dagens lys for første gang. At det ble så mange som 12, er i seg selv ganske oppsiktsvekkende.

Daglig leder ved dyreparken, Terje Staveli fra Orkanger, synes det var artig med de nye avkommene.

— Faren er så pass mye villsvin, at ungene blir cirka 70 % villsvin. Det betyr at de vil få en fasong veldig lik et villsvin. Lang bust, kort og høy rygg, sa Staveli til ST den gangen.

Han fortalte også at disse krabatene var mye tøffere enn vanlige landsvin.

— Allerede etter noen få dager begynte de å slåss om maten. Villsvin er som navnet tilsier, ganske ville av seg, så jeg tror det blir livlig til sommeren, når de skal sleppes ut i parken.

Det er sjelden at alle avkommene lever opp til å bli voksne. Det gjaldt både for land- og villsvin. To unger var allerede gått bort da artikkelen sto på trykk, men Staveli hadde stor tro på at de ti som var igjen, skulle vokse opp.

Dyreparken i Lauvåsen hadde siden 1993 skaffet seg en elg, og parken hadde også søkt om å få importere noen andre dyr. Hvilke dyr ble ikke nevnt, men avisa kunne røpe at hvis alt gikk som planlagt, ville det bli et yrende liv i parken til sommeren.