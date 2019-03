Takk til alle sammen

- Denne spalten oppretter vi fordi vi opplever at mange kan ha noe på hjertet. Men at det de har å si, ikke nødvendigvis passer så godt for de spaltene vi har å tilby. Debattspalten er kanskje ikke så velegnet for så personlige ytringer som denne spalten tar høyde for å dekke, sier han.

Orkdal

I dag vil vi gjerne skrive et takkeinnlegg for dere som har hjulpet oss gjennom en så tung tid. Det er meget vanskelig for oss å finne riktige ord, men vi skal prøve: Dere er engler som støttet oss da vi mistet vår datter og Lukas sin store søster Melanie og alt vi eide. Vi er dypt rørte av at dere er så hjelpsomme. Vi klarte å stå opp og være sterke for at vi vet at vi har gode mennesker rundt oss som støtter og bryr seg.

Hjertelig takk spesiell til:

John Mathisen fra Lensvik, som har hjulpet Andreas å varsle redningsmannskapene.

Familien Hatzimarkos, familien Helgemo, familien Reitan – som fortsatt er her for oss. Dere er de beste venner vi kan ha og vi er veldig glade i dere.

Alle de som bidro i innsamlingsaksjonen – dette betyr så mye for oss.

Åse Rugland, du er verdens beste prest.

Kriseteamet i Orkdal, politiet i Orkdal, brannvesenet i Orkdal, ambulanseteamet i Orkdal: Dere har alle gjort en imponerende jobb.

Kari Holseth i Orkla Sparebank, du er enestående.

Bårdshaug Herregård Orkanger er verdens beste hotell. Dere er så imøtekommende.

Skeidar Orkanger, som har bidratt med møbler.

Gunn Rita Gjerdsvoll i Vigdal begravelsesbyrå, som gjør en utmerkende jobb.

Våre gode arbeidskolleger og venner som har bistått med masse varme ord, tanker og klemmer.

Vi er meget takknemlige for det, og ønsker med dette å si TAKK til dere alle sammen

«Kun med hjertet kan man se riktig. Det vesentlige er usynlig for øyet!» (Antoine Saint de Exupery)

En stor, varm hilsen og masse klemmer sendes.