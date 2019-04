Ønsket mannefri svømmetime

Orkdal

Grunnen til det var at kvinner som brukte religiøse hodeplagg ikke kunne bade sammen med menn.

Mandzuka fremmet ønsket sitt om reservasjonen av svømmehallen til rådmannen i Orkdal kommune. Hun skrev i brevet sitt at hun søkte på vegne av flere innvandrerkvinner som ønsket å bruke folkebadet, men som ble hindret fordi de ikke kunne bade sammen med menn.

«Minimal forandring»

Mandzuka foreslo fredag aften mellom åtte og ni som et godt tidspunkt for kvinnesvømming.

— På fredagskvelder er det badstue for kvinner i folkebadet, og dermed er det nesten ikke menn i bassenget i det hele tatt på dette tidspunktet, skrev Mandzuka.

Hun mente et mannefritt basseng én time hver fredag ville være et godt integreringstiltak. Kvinnene det gjaldt ville få mulighet til å delta i et sosialt tilbud i kommunen som de ellers var utestengt fra. I tillegg pekte Mandzuka på den helsebringende effekten av svømming, og viktigheten av å lære å svømme.

I brevet sitt til rådmannen skrev Mandzuka at det var snakk om en minimal forandring i tilbudet ved svømmehallen.

Allerede forsøkt

Mandzuka skrev at det allerede var gjort forsøk på å gjennomføre svømming kun for kvinner i det aktuelle tidspunktet. Badevakta «hadde allerede vist stor velvilje for å tilpasse situasjoner for oss, og dette har fungert bra» skrev hun.