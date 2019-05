Orkdal

Songlia og Grytdalen er et av de største friområdene i Norge, bare 30 minutters kjøretur fra Orkanger. Mange som har vært på tur her har imidlertid aldri sett bygningene innvendig. Mandag skal Orkland kommune ha bli-kjent-tur til Songlia. Da vil det også bli omvisning i bygningene.

Flere av bygningene kan leies. Hovedbygningen passer godt til kurs og tilstelninger, og blir bl.a. brukt til konfimasjoner og bryllup. Fire andre bygninger passer fint til overnatting for familier og mindre grupper: Haugstuggu, Grytdalsstuggu, Våvasstuggu og Nilsstuggu.

Songlia er et godt utgangspunkt for fotturer. En del stier og veier ble merket i fjor, og dette arbeidet vil fortsette i år. Turene til Tjønnhammaren, Ellingsgårdsfjellet og Grønlikammen er relativt korte, og gir flott utsikt over området. Det er vei til Hjortdalshytta, og merket sti til Bjørndalen og Svarttjønnhytta.

Ta turen på mandag, og bli kjent med Songlia og det flotte turområdet.