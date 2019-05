Orkdal

— Russen har vært eksemplariske, i hvert fall nesten, sa daværende lensmann Arve Nordtvedt.

Årsaken til forbeholdet var at politiet like før klokka ni søndag morgen fikk melding om mistanke om promillekjøring av en russebil, som kjørte ut fra Follo. Politiet fikk aldri kontrollert bilen, etter som de var opptatt med andre gjøremål på nasjonaldagen.

En del «stunt» i forkant av nasjonaldagsfeiringa trakk også ned. Politiet mottok blant annet en del klager fra beboere i Orkdal, som mente russen var litt for høyrøstet og høylytt i de sene nattetimene.

Gammelosen

Lensmannen i Orkdal opplyste at det også ble ringt inn klaver over samling av ungdom ved Gammelosen. Det var tidlig på kvelden. Nordtvedt opplyste at politipatruljen var på stedet og snakket med ungdommene. De lovte å være stille og å rydde opp etter seg. Etter det ST fikk opplyst, var det bare et fåtall russ i området.

— Vi fant egentlig ingen hjemmel for å fjerne ungdommene, så lenge de lovte ikke å forstyrre offentlig ro og orden. Det var tidlig kveld, og Gammelosen er tross alt et friområde, sa lensmannen i Orkdal.

Støy fra Shell

Ut over enkelte meldinger om støy, hadde ikke politiet mottatt klager konkret på russen 17. mai-helga i 2009. Arve Nordtvedt ville derfor berømme russen for moderat feiring, uten hærverk eller bråk.

Ellers hadde det kommet flere meldinger om nattestøy fra Shell på Bårdshaug, men politiet hadde ikke ingen holdepunktet for å tro at russen hadde hatt opphold i området.

Heller ikke på festen i Skaun oppsto det problemer av betydning. Jevnt over en relativt rolig helg for politiet i Orkdalsregionen.