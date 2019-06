22 syke - anmoder folk om ikke å besøke helsetunet

Orkdal

- 22 personer er smittet, og alle tiltak er iverksatt, sier enhetsleder Sissel Høydal i ei pressemelding.

Folk anmodes sterkt om å unngå å besøke helsetunet.

Søndag 2. juni ble det oppdaget tilfeller av mage- og tarminfeksjon på Orkdal helsetun.

I løpet av tirsdagen er i alt 22 personer rammet av oppkast og diare.

- Både beboere og ansatte er blitt syke, sier Høydal, som opplyser at alle smitteverntiltak er igangsatt.

Kommuneoverlegen er koblet inn, og han har varslet utbruddet videre i henhold til gjeldende rutiner.

Høydal opplyser at kantina på helsetunet er stengt, men at pasientene selvsagt får mat fra institusjonens kjøkken.

- Vi har også stengt dagsenteret og iverksatt inntaksstopp av nye pasienter. Det er igangsatt ekstra renhold, og vi anmoder sterkt pårørende og andre om å unngå å besøke oss nå, sier Høydal.

Hun legger også til at dersom du som besøker har hatt oppkast og diare de siste 48 timer, er det uansett ønskelig at man utsetter et eventuelt nytt besøk til etter 48 timer.

Høydal sier de vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart det er noen endring i situasjonen.

Det er tatt prøver av de som er syke, men foreløpig er det for tidlig å fastslå type smitte, og hva som er årsak til utbruddet.