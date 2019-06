Ventet på laksen

Orkdal

Geir Strandstad og Ove Reitan fulgte utålmodig hver eneste krusning på vannoverflata en formiddag i juni 2011.

— Jeg kom på søndag og skal være her én uke, fortalte Geir Strandstad fra Rissa, som var innlosjert på Orkla camping.

Fiskekompisen Ove Reitan var bosatt på Orkanger. Han hadde forsøkt å lokke laksen siden sesongstarten onsdag 1. juni. Felles for dem begge: Ingen hadde fått laks ennå.

— Det bekymrer oss ikke i det hele tatt, humret Strandstad, mens Reitan sa seg enig.

Drømte om «gammeltida»

Men det var ikke tvil om at de begge begynte å bli utålmodige. I hver sin campingstol ved bredden av Orkla, på sone 4 ved Bårdshaug bru på Orkanger, fulgte de med på vannoverflaten om de så en krusning.

— Om vi ser noe der nede, har vi en liten halvtime på oss. Da kommer det laks hit, fortalte de.

— Hvordan er fisket så langt i elva? kom det fra STs utskremte.

— Dårligere enn i fjor på samme tid. Men laks blir det uansett, svarte Strandstad og drømte seg tilbake til «gammeltida», da han tok opp mot 500 laks hver sesong.

— da var det ingen kvoter. I løpet av mine 40 år som laksefisker, har jeg trolig tatt 5000 laks på stang, sa han videre.

Mellomlaksår?

Bernt Ole Knudsen, daværende leder i fiskeutvalget i Orkla jeger- og fiskerforening (OJFF), forklarte den labre fangsten på det tidspunktet i 2011 slik:

— Det er roligere nå enn i fjor. Elva er fin, været er bra, og det samme er temperaturen i elva. Men kanskje er det et såkalt mellomlaksår (3–7 kilo) i år. Den noe mindre laksen kommer vanligvis senere opp i elva enn storlaksen.

— Laksefisket går opp og ned. De siste åra har det vært høye fangsttall i Orkla, det er rart om det ikke kommer et dårligere år snart, la han til.

— Er du bekymret for at det ikke blir noe laks på deg i år?

— Nei, nei, nei, nei, fnyste Knudsen.

PS: Kvotereglene for 2011 var: Du kunne ta fire lakser over 80 centimeter og fire lakser under 80 centimeter. Om man tok den femte storlaksen, skulle den slippes uti igjen. Døgnkvoten var på kun én laks.