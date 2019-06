Orkdal

Da det bråkte som verst på byggeplassen ved Joplassen, stakk et troll nesen ut av berget for å se hva all støyen var. Dessverre var det høylys dag og solen traff slik at det ble til stein.

Nå kan alle som passerer på vei opp til Ulvåsen se at dårskap rammer uansett om man er menneske eller underjordisk.