Nå er denne sneglen endelig identifisert

Orkdal

Lørdag 22. juni hadde vi på Du og dine-sidene et bilde og en kort tekst fra Øistein Skarbo på trykk. Der lurte han på hvilken snegle han hadde funnet i hagen sin, og responsen uteble ikke.

Flere lesere har sendt oss e-post hvor de forklarer at dette nok er en boakjølsnegl, som også er kjent som blant annet boasnegl, leopardsnegl og tigersnegl.

De har også påpekt at sneglen ikke er farlig for haven vår, tvert imot, så er den vår venn, da den dreper brunsnegler.

Den trenger ikke nødvendigvis å være en god alliert i kampen mot brunsneglen, da den er altetende og like gjerne spiser planterester og sopp som ungplanter i en så stor grad at den kan være et skadedyr i landbruket.

Arten er innfødt i Norge, og kom til landet på midten av 1900-tallet. Den finnes i Europa ellers, og er innført til Nord-Amerika.