Orkdal

Onsdag ettermiddag begynte det å brenne i et lite uthus i Råbygda i Orkdal. Brannvesenet er på plass, og ifølge STs reporter på stedet ser det i 17.15-tida ut til at brannvesenet har fått kontroll over flammene.

Naboer har forsøkt å slokke brannen med vannslanger, og uthuset har kollapset som en følge av brannen.