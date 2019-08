Tradisjonelt Thamsløp for veteranentusiaster

Orkdal

Lørdag 10. august arrangerer Orkladal veteranklubb det tradisjonelle Thamsløpet i Orkdal. Veteranbiltreffet vil foregå på Glimt stadion, med påfølgende matservering i klubbhuset på Råbygda.

Treffet har en grense på biler som må være eldre enn 30 år.

– Dette er et treff for alle veteraninteresserte, enten du har en gammel bil, lastebil eller moped. Alle kjøretøy er velkomne, så det er heller et geografisk treff. Vi regner med besøk av rundt 100 biler, forteller leder i Thamsløpkomitéen, Håkon Flor.

Selve Thamsløpet vil foregå som et orienteringsløp.

– Det vil være fire til fem poster rundt om i bygda, hvor deltakerne kjører rundt for å gjøre små oppgaver. De må finne fram til postene selv, og det pleier å bli mye liv i gatene når veteranbilene kjører ut.

Flor oppfordrer også folk til å stikke innom for å se på biler man husker fra «gamle dager». Han framhever den sosiale biten ved treffet, og forteller at poenget med treffet er at veteraninteresserte kan møtes.