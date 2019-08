«Orkla må si ja til 1.-divisjon»

Orkdal

Seks kamper før slutt ledet damelaget til Orkla 2.-divisjon avdeling 6 med seks poeng foran erkerival Kattem/Leinstrand – med én kamp mindre spilt. Damelaget kunne vise til en imponerende seiersrekke med full pott etter ti kamper og 52–15 i målforskjell. Om ikke laget snublet i den tøffe innspurten, hvor blant annet Kattem/Leinstrand og Trondheims-Ørn 2 ventet – ville kaptein Gunn Siri Bye & co. være på full fart mot kvalifisering til den landsomfattende 1.-divisjonen.

Ni lag om to plasser

Vinnerne av de ni 2.-divisjonsavdelingene skulle kjempe om to ledige plasser i 1.-divisjon, som totalt telte ti lag. Om Orkla vant sin avdeling, ville de trolig møte vinneren av Møre-avdelinga. Med seier, ville Bakkens mannskap sannsynligvis havne i ei gruppe med tre lag, hvor vinneren rykket opp.

— Vi har ikke snakket om opprykk innad i laget. Men vi på trener- og ledersiden ønsker å ta imot plassen om vi lykkes. Personlig mener jeg at vi ikke kan si nei til 1.-divisjon. Å spille blant landets nest beste lag vil bety et løft både for klubben og for damefotballen i distriktet generelt, sa Bakken. Og mente det ville motivere stort å få lag som Vålerenga på besøk på Fannremsmoen.

Likevel så han klart at det ville koste. 1.-divisjon i 2001 favnet lag fra Alta til Kristiansand, og det ville bety lange reiser og store utgifter. Norges Fotballforbund ville dekke flyreiser, men opphold og reisen til og fra flyplassene måtte klubben selv betale.

— Jeg tror vi kan sammenligne oss med Verdal, som i år har et reisebudsjett på 300 000 kroner, sa Bakken.

Med opprykk måtte spillerne bruke langt mer tid på idretten sin. Laget var en ambisiøs gjeng, og Bakken trodde ikke det sto på viljen. Likevel mente han jentene måtte tenke seg godt om før de endelig bestemte seg.

— Vi må diskutere det grundig om vi får sjansen. Men først skal vi gjennom noen tøffe kamper. Da får vi se om vi er gode nok, sa Bakken. Han har hatt stor suksess i sin første sesong som hovedansvarlig for laget, og ønsker i utgangspunktet å ta en ny sesong.