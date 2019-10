Pål siktet mot toppen

Orkdal

— Målet mitt er å spille bra og sikre meg topplasseringer. På en bra dag skal jeg kunne gå helt til topps, sa Pål Selvnes i Orkla bowlingklubb.

Finland, Island, Sverige, og Norge deltok med fire jenter og fire gutter hver under mesterskapet 16.–22. november 2011, som gjaldt for spillere under 23 år.

Pål imponerte

På programmet sto singel, dobbel, og lag, og Pål mente singel og lag var de artigste øvelsene.

Helga artikkelen sto på trykk dro han til Oslo for å gjøre de siste forberedelsene sammen med resten av landslaget, hvor han skulle møte lagkameratene Svein Åke Ek fra Munken BK, Alexander Halvorsen fra Gokstad BK, og Lars Christian Nygård fra Frogner BK.

Pål Selvnes deltok i senior-EM i München i juni 2011, hvor han i utgangspunktet var med for å lære. Men junioren fra Orkanger imponerte stort, og sikret seg både bronse i lag og en 21.-plass individuelt.

— Jeg tok fri etter EM, men har trent godt etter at jeg startet på igjen i august. Nordisk på Island blir første, store konkurranse denne sesongen, og siste helga i november venter U23-NM, sa han.

Sikter mot VM

— Hvor står Norge sammenlignet med de tre andre nasjonene som deltar?

— Vi er helt i toppen, og det ligger stor prestisje i å gjøre det bra. Nordisk blir en fin oppladning frem mot junior-VM i Thailand neste sommer, som er hovedmålet denne sesongen, fortalte han.

Åtte spillere ville kjempe om de fire VM-plassene, og Pål visste hvor viktig det ville bli å prestere gjennom hele sesongen. Han var topp motivert, og mente det ikke ble noe problem å ha fullt fokus fremover.

Pål Selvnes valgte noen år før bowling foran skihopping, og hadde fått reist og opplevd enormt mye gjennom idretten sin. Da artikkelen sto på trykk, så han frem mot å besøke Island for første gang.

Starter hardkjøret

— Jeg gleder meg veldig, og vi stiller med et bra lag. Jeg har spilt med to av lagkameratene mine tidligere. Snekkerlærlingen følte han var der han skulle være, og den uka startet hardkjøret frem mot Nordisk. Så handlet det om å toppe formen, og være i storslag til sesongens første, store test.