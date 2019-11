– Hvem som helst kan komme til oss

Orkdal

På et kontor på rådhuset i Orkdal kommune er døren hver 1. tirsdag i måneden åpen for pårørende til mennesker som sliter med rus eller har psykiske helseutfordringer. Tilbudet til Sanitetsforeningen er gratis, og er finansiert av Helsedirektoratet.

– Her kan folk komme å lufte tankene sine. Vi gir ikke samtaleterapi, men skal være en støtte for pårørende i en utfordrende situasjon. Det kan ofte være til god hjelp å ha noen å snakke med for å lære seg å stå i situasjonen.

Støtte

For selve situasjonen kan det være vanskelig å få gjort noe med der og da.

– Men folk kan få støtte til å lære seg å takle situasjonen, og ikke minst bli trygg på egne avgjørelser og grensesetting, sier hun.

Hun understreker at Sanitetsforeningen ikke bare er for kvinner.

– Vi har et familiefokus. Det betyr at tilbudene våre er for både kvinner og menn.

Forebygging

Og aller helst ønsker de å jobbe forebyggende.

– Mange kommer til oss når situasjonen er akutt eller det virkelig brenner. Vi vil gjerne oppfordre folk til å oppsøke oss før situasjonen oppleves som akutt eller er det. Da kan vi være en støtte i en situasjon hvor målet er å finne en løsning, men vi er der selvsagt uansett.

Tilbudet er et rent samtaletilbud, ikke et terapitilbud.

– Det betyr at vi ikke fører journal, men vi har taushetsplikt.

Fem senter

Norske Kvinners Sanitetsforening har 5 veiledningssenter, som er plassert over hele landet. Hovedkontoret i Midt-Norge ligger i Stjørdal kommune, og de ansatte ved senteret reiser rundt i hele Midt-Norge og tilbyr samtaler.

– Vi har et samtaletilbud i ganske mange kommuner i Midt-Norge. Vi har tilbud om samtaler en gang i måneden her i Orkdal, og vi reiser også til Kristiansund, Røros, Trondheim, Steinkjer, Skogn, Levanger og Namsos.