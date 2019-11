Det unike ulvebildet i Grytdalen

Orkdal

— Bildet er helt fantastisk! Jeg har aldri sett maken! At fotografen her har klart å fange både hjorten og ulven på ett bilde, under jakt, er helt utrolig, sa Arne Nævra, mest kjent for å lage naturinnslag og -filmer for NRK.

Historien ble fortalt i en tidligere utgave av ST, men da ønsket ikke Arne Hugdal fra Åfjord å selge bildet før det hadde stått på trykk i Villmarksliv.

Rakk ett bilde

Den fantastiske historien er som følger: Søndag morgen 21. oktober klokka 08:30 satt 52-åringen i et kamuflasjetelt i Grytdalen i Songlia og ventet på hjort. Han hører plutselig dyr ikke langt unna.

Først kom to hjorter, deretter en stor, feit ulv hakk i hæl. Hugdal rev opp kameraet og fikk «fyrt av» ett bilde på 60–70 meters hold (bildet øverst i saken).

— Jeg rakk ikke mer fordi alt skjedde så fort, sa han.

Læreren ved Åfjord videregående skole så ulven hoppe opp på bukken, men klarte ikke holde seg fast, og etter få sekund var dyrene forsvunnet i skogen.

Mediekjør

Hugdal forsøkte ikke å hemmeligholde den vanvittige historien, men samtidig «publiserte» han den ikke, heller. Men etter at ST omtalte saken, hadde telefonen ringt i ett kjør til naturfotografen, som hvert år var i Grytdalen for å ta bilder under hjortebrunsten.

— En rekke medier har ringt, i tillegg til folk i naturfotografmiljøet. Tilbakemeldingen jeg har fått er kort oppsummert at de synes bildet er veldig spesielt, sa Hugdal, som hadde spedd på månedslønna si for november ganske kraftig ved å selge bildet til en rekke medier.

NRK-fotograf Arne Nævra var ikke i tvil.

— Dette er ulv!

— Det hadde vært fantastisk og vært til stede i et sånt drama. Men jeg erkjenner at sjansen for å oppleve dette er minimal, sa Nævra, som selv skulle til Grytdalen sommeren 2013 for å lage en episode til en kommende TV-serie.