Var tøft å følge en på 91

Orkdal

Det skulle imidlertid sies til Larsens forsvar, at Ole Langvik (som da var 91 år) trente i svømmehallene i Orkdal tre ganger i uka. Om man så ganger dette med et høyt antall år, var det ingen tvil om at Langvik hadde flere tusen treningstimer mer enn Larsen.

Men Larsen hadde bestemt seg. Han skulle komme i form. Det bekreftet bademester Erik Ofstad.

— Larsen har tenkt å svømme langt denne vinteren. helt til Malta. Det tror jeg også han klarer, selv om næringssjefen setter trening etter næring, sa Ofstad.

Men det var flere orkdalinger som hadde tenkt seg til Malta den vinteren i 2003. Hele 200 var påmeldt da artikkelen sto på trykk. Det handlet om mosjonskampanjen til Norges Svømmeforbund, en kampanje som hadde fått navnet «Svøm deg til Malta».

Målet var å få flest mulig til å svømme 10 000 meter eller mer. så Rudolf og mange flere hadde langt igjen til Malta. Alle som klarte det, var med i en trekning for to personer til nettopp Malta.

Nytt av året var barnas mosjonskampanje, som het «Svøm deg til Dyreparken». Alle barn som svømte 5 000 meter ble med i trekningen om en tur for to barn og to voksne til Kristiansand dyrepark. Barnekampanjen gjaldt for barn født i 1990 eller senere.

I Orkdal kunne man være med på mosjonskampanjen ved å svømme i bassengene på Orkanger eller på Fannrem.

— 200 er med på mosjonskampanjen i Orkdal så langt, men jeg håper flere tar et tak, et svømmetak, sa bademester Erik Ofstad.