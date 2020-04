Pengemangel truet utbygging

Orkdal

Utbygginga av lokalsykehuset, som blant annet skulle gi plass for ei helt påkrevet ny fødeavdeling, var en av de store postene på fylkeskommunens investeringsbudsjett i 1990.

Dårlig aprilspøk

Forslaget om å stanse utbygginga vakte sterke reaksjoner.

— Vi kan ikke ta dette forslaget på alvor, mente sykehusdirektør Erling Bjørkøy og styreformann Jorunn Wormdal Asbøll.

— Min første reaksjon var at dette må være en dårlig aprilspøk. Hvis dette realiseres, vil det være et slag mot hele befolkningen i sjukehusets nedslagsfelt, og særlig de som er avhengige av fødeavdelinga. Det sa Helge Horg Wiklund, lederen i Aksjon OSS, som sto i spissen for å samle inn penger til den nye fødeavdelinga.

Molbopolitikk

Også daværende fylkesleder i Venstre, Arne Grønset, reagerte mot forslaget om å stanse utbygginga for å spare penger.

— Det er ren molbopolitikk å stoppe et prosjekt som er i gang, slik som nå ved OSS. Men jeg er heller ikke overrasket over at det skjer. Det har alltid vært en kamp for å få penger til prosjekter utenfor Trondheim, uttalte han til ST. Sykehusledelsen var imidlertid innstilt på å ta opp kampen for å fortsette arbeidet og å fullført utbygginga, om nødvendig med privat låneopptak.

— Dette vil imidlertid gi høyere driftsutgifter ved sykehuset, og ei slik løsning har derfor liten hensikt både for fylkeskommunen og staten, sa direktør Erling Bjørkøy.