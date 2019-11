Gratis hjulskift førte til 12 000 kroner til en god sak

Orkland

- Det var kundene og de som gjorde jobben og skiftet dekk, som var konger denne kvelden, sier Johan Olav Wiggen, markedssjef ved Møller Bil Orkdal.

Rimelig dekkskifte

En kveld per sesong inviterer bilfirmaet kundene til en spesiell kveld der de kombinerer god kundepleie med å gi et bidrag til en god sak.

- På hjulskiftekvelden 23. oktober inviterte vi kunder som kjører Volkswagen eller Skoda, og som har dekkene sine i egen bil, til gratis hjulskift, forteller Wiggen.

Det vil si at de måtte betale 200 kr hver til kreftpoliklinikken ved Orkdal sykehus, noe som må anses som en rimelig penge for hjulskift.

- Det var veldig mange som satte pris på at vi ga beløpet uavkortet til dette gode formålet, sier Wiggen som mener dette er et strålende eksempel på hvordan kunder og mekanikerne ved bedriften gir et håndslag til et godt formål.

En kveld i gave

- Det var mekanikerne selv, som står og gjør denne jobben vår som høst, som foreslo at pengene skulle gå til kreftpoliklinikken, sier Wiggen som er stolt av at Møller Bil Orkdal bidrar til et slikt godt formål som er så viktig for lokalsamfunnet.

Samtidig handler det også om god kundepleie.

- Vi ønsker å gi bort en kveld. At dette førte til 12 000 kroner til kreftpoliklinikken, er dobbel glede, mener Wiggen.

Ingrid Bakk, seksjonsleder/kreftsykepleier ved poliklinikken, som kom for å motta pengene samme kveld, var ifølge Wiggen meget takknemlig for gaven, og hun forsikret at pengene ville komme godt med til gode tiltak på avdelinga.