Bomprisene øker

Orkland

Vegamot AS varsler at de justerer bomtakstene med konsumprisindeksen. Dette i tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim - Stjørdal og 714 Lakseveien.

Det betyr at takstene øker med noen kroner på FV 714 Lakseveien.

For takstgruppe en, kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, blir nå bomtaksten på 58 kroner for passering av bomstasjonen på Våvatnet, mens taksten blir 72 kroner ved passering av bomstasjonen på Vaslag. For takstgruppe to, kjøretøy med tillatt toltalvekt fra og med 3500 kg, blir bomtaksten på 194 kroner ved Våvatnet bomstasjon, mens den blir på 243 kroner ved Valslag bomstasjon.

Takst-og rabattstrukturene for FV 714 Lakseveien er i tråd med de vedtatte takst-og rabattstrukturene for det enkelte bompengeprosjekt, opplyser Vegamot AS.