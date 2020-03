Hun er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Orkland

Fredag ble listen over Norges 50 fremste tech-kvinner offentliggjort.

– Dette er fjerde året på rad vi gjennomfører denne kåringen og i år har vi fått inn rekordmange nominasjoner. Kåringen viser at det finnes mange gode forbilder for kvinner som ønsker en karriere innen teknologi. Engasjementet ute i bedriftene for å få frem de kvinnelige forbildene har i år vært kjempestort, sier Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA og Chief Customer Officer i Amesto.

Dyktige tech-kvinner fra hele landet og på tvers av sektorer og bedrifter har blitt nominert til kåringen. Det eneste kriteriet er at de som nomineres må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

– For å løse vår tids store utfordringer trenger vi problemløsere av begge kjønn i næringslivet og offentlig sektor. Kvinnene på listen er gode forbilder – både for kvinner og menn, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Løftet frem som rollemodell

Bente Hoff jobber som avdelingsdirektør for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er blant de 50 rollemodellene som ble løftet fram under kåringen, som skal bidra til flere kvinner innen teknologi og ledelse.

– Det er kjempestas å havne på en liste med så mange dyktige og inspirerende tech-kvinner. Å jobbe med teknologi er både gøy og givende og hvis jeg kan bidra til å ha fokus på kvinner som jobber med teknologi er det fantastisk, sier hun om utmerkelsen.

Kantars årlige undersøkelse om kvinneandel i IKT på vegne av ODA-Nettverk viser at andelen kvinner er på skarve 29 prosent. Abelia og ODA-Nettverk har valgt å gjøre noe med dette, og derfor løfter de frem de dyktige talentene vi allerede har, samtidig som de vil inspirere nye til å velge teknologi og ledelse. Dette er fjerde året på rad kåringen gjennomføres.

Erfaren jury

Kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner foregikk på Næringslivets hus i Oslo fredag 6. mars. Basert på nominasjoner fra publikum, har juryen kåret 50 vinnerne.

Juryen har bestått av: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted Media Group, Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps, Steffen Sutorius, direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Anne Grethe Solberg, forsker og ekspert på kjønnsbalanse i organisasjoner, Jan Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad, Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-nettverk og Chief Customer Officer i Amesto og Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.