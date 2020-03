Laget roboter av søppel

Orkland

— Når denne roboten blir ferdig, så gleder vi oss til å se hva den kan gjøre! Jeg tror nok den klarer å få biler opp fra grøfta og reparere biler. Og så kan den hjelpe folk med å bygge traktorer og hus gæli fort, fortalte Jo Ingebrigt Melby (da 5 år) ivrig.

Rundt et bord i barnehagen var det hektisk aktivitet. Fire gutter var i ferd med å mekke og lime for å få til en robot av et gammelt ratt og en mengde småting som var reddet fra å bli søppel. Ungene hadde selv tatt med seg ting som skulle kastes hjemmefra.

«Jorda blir syk»

— Gjenbruk betyr å begynne på nytt med gammelt søppel. Da kan vi leke oss og lage nye ting. Jorda blir syk og dårlig hvis det blir for mye søppel, fortalte Jo Ingebrigt klokelig.

Tobias Forbord Bergsrønning (5) var ferdig med roboten sin, og viste stolt frem en sølvfarvet kar med blikkbokser til føtter.

— Roboten heter Klaus, og jeg har laget ham sammen med Svein. Denne roboten kan skyte maling med denne sprøyta oppå hodet, og den har følehorn og vanlige horn. Den kan stange og gjøre alt, fortalte Tobias.

Tenkte alternativt

Tydeligvis var det roboter som var det store da ungene skulle få utfolde seg i prosjektet «Kunstnerisk gjenbruk». Før påske skulle de invitere til påskefrokost, og da ville det bli en utstilling av kunstgjenstandene.

Jenny Stokkli, som jobbet på avdelinga, fortalte om den pedagogiske tankegangen bak prosjektet.

— Vi er en Miljøfyrtårnbarnehage, og dette barnehageåret har vi på Revehiet fokus på miljø og gjenbruk. I dette prosjektet får ungene utfolde seg ved å tenke alternativt om søppel. De har hatt med seg alt fra ødelagte videospillere og TV-er til syltetøyglass hjemmefra. Og vi har hatt det artig med å skru i stykker ting og se hva som er inni, fortalte Stokkli.

Prosessen, skapergleden, læringen, og idérikdommen var uansett like viktig som selve resultatet og utstillinga.