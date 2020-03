Eneste Rolls i by'n

Orkland

Sverre Magne Fagerholt satte seg inn i sin veteranbil, og forsikret journalisten om at han hadde den eneste Rolls Royce i Orkdal.

Sverre Magne Fagerholt i Orkdal hadde kjøpt drømmebilen og skulle melde seg inn i Orkla veteranklubb. Bilen var en Rolls Royce Silver Shadow fra 1967, og Sverre var overbevist om at han var den eneste som eide en Rolls Royce i Orkdal. Da ST skulle ha bilde av vidunderet, greide ikke eieren å skaffe til veie noen tweeddress. Derimot hadde han en diger sigar. Den pattet han på til ære for fotografen til han ble svimmel og holdt på å kaste opp. Litt måtte man ofre for god publisitet.

Amerika

Fagerholt hadde drømt om en Rolls Royce i mange år. På en tur til England i 1982 prøvde han å få tak i et eksemplar, men prisen før den kunne rulle på norsk jord ble i drøyeste laget. I 2006 fikk han napp hos en nordmann. Bilen var til salgs på Skarsøya på Møre. Fagerholt tok turen sammen med kona. Det ble akkedering, men til slutt kunne han suse hjem i sin egen Rolls Royce, mens hans bedre halvdel kjørte familiens Nissan X-Trail.

Utflukter

— Nå mangler det bare å sette på en krok, så jeg kan få bruke den til å kjøre litt plank og spiker. Neida, er du rusk. Den skal bare brukes av kona og meg på utflukter. jeg har allerede fått forespørsel om kjøre brudepar. Men det blir ikke aktuelt, unntatt en tur som allerede er lovt bort, sa Sverre Magnus Fagerholt.

Om man syntes det var upassende å benevne en Rolls Royce som hunkjønn, var det litt etter smak og behag. Om man sa «kjerra mi» var jo det også greit. Og den bevingede figuren på grillen? Definitivt en dame med vinger. Ifølge historien skulle det være kona eller elskerinna til enten Fredrick Henry Royce, eller kanskje var det Charles Stewart Rolls? Det er mange historier om bakgrunnen for dette spesielle emblemet, på en av verdens mest berømte biler.

Storhetstid

Uansett, Rolls Royce bygde en ny storhetstid på flymotorer under og etter krigen. Men det staret med biler, og første Rolls Royce som ble en suksess var Silver Ghost fra 1906 til 1925. Bilene som ble bygget var beregnet for det kresne utvalg av lorder og hertuger, og de som måtte være enda høyere på strå. For tidligere var det ikke tilstrekkelig å ha mye penger for å få kjøpt en Rolls Royce. Tittelen var like viktig.