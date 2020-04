Orkland

Det erfarte firmaet Con-Form A/S i 2006. Det ble fast grunn på tredje forsøk. Løse masser ville trolig trenge flere år på å stabiliseres.

— Vi fikk ikke den tomta vi opprinnelig hadde ønsket oss. Vi vurderte flere områder på Grønøra før vi fikk tilbud på det nye industriområdet på Grønøra vest. Til slutt havnet vi midt på tomta, der vi står støtt, sa daglig leder Morten Eli ved Con-Form. Byggestart for nytt produksjonsanlegg var satt til september 2005, men leting etter fast grunn, og delvis masseutskiftning, gjorde at arbeidet ikke kom i gang før i januar 2006.

— Orkdal kommune har vært behjelpelig hele tida, blant annet med geologiske undersøkelser. For den produksjonen vi har er «settinger» i grunnen nærmest katastrofalt. Vi måtte være sikker, sa Morten Eli, som trodde at massen ville bli stabil etter noen år.

Mindre fjell

Årsaken til at enkelte områder på industriområdet ikke var hundre prosent stabilt, var fyllmasse fra bygginga av nye E39. En del av forsyninga besto av mer løsmasse og mindre fjell. Jord, røtter, og annet måtte ha tid til å stabilisere seg. Daværende næringssjef i Orkdal kommune, Rudolf Larsen, bekreftet at man hadde funnet leire og røtter i en del av fyllinga, og det var gjort delvis masseutskifting.

— At det enkelte steder på Grønøra vest kan være ustabilt på grunn av leirgrunn, er et problem vi må leve med. Det samme problemet har vi i området Grønøra, OTI, og Sponplaten. For et firma som Con-Form som produserer betongelementer, er det ekstra viktig at grunnen er fast. Og generelt er det god nok grunn for det meste av industrietablering på Grønøra vest, selv om det varierer litt, sa Rudolf Larsen til ST.