Audny feiret 100 og fikk ordførerbesøk

Orkland

Audny Steien fylte 100 år 11. mars, og når du fyller 100 år er det vanlig med brev fra kongen og besøk av ordføreren.

Av forskjellige grunner kom ikke ordføreren før dagen etter. Da var han ikledd ordførerkjede og medbringende blomster med hilsen. Audny sa det var første gang hun hadde en ordfører sammen med seg i sofaen, og innrømte at det var litt stas. Det ble en trivelig prat om mye og mangt og ordføreren fikk med seg mange historier.

Audny ble fødd i Bjørnli. De bodde der for faren arbeidet på verket. Da hun begynte å arbeide, var første arbeidsplassen gamlehjemmet på Mogset. Hun tok senere utdannelse i barnepleie ved E.C.Dahls Stiftelse, men det ble mer sykepleie enn barnepleie. Hun fikk seg arbeid på Meldal helsetun (det het gammelhjem og sykehjem den gangen), og arbeidet der til hun ble pensjonist.

Audny giftet seg med Erik i 1948. De bodde i Mosbrynd de første årene, før de flyttet inn i eget hus nedmed Losbrua i 1953. Da hadde de fått to barn, og så kom det en attpåklatt i 1963.

Audny har klart seg selv hjemme til hun i fjor fikk hjemmehjelp. Så var hun uheldig og braut lårhalsen før jul. Det førte til operasjon og noen dager på sykehus, før det ble en to–tre uker på helsetunet. Nå er hun hjemme igjen, men er på helsetunet to dager i uka for litt sosialt samvær. Det gjør godt, for spesielt på vinteren kan det bli lange dager hjemme. Audny liker å prate, har et godt humør og kommentarene sitter løst.