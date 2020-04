- Vi holder fortsatt stengt

Orkland

Det var i forrige uke at helsedirektoratet lempet litt på bestemmelsene for fysisk aktivitet. Sammen med Norges idrettsforbund utarbeidet de fellesidrettslige anbefalinger. Det har helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme. Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.