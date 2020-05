Ble sponset av lensmannen

Orkland

Budskapet på bilen til Clean Teens var greit nok. «Tagget» egenhendig av lensmannen. Alltid edru sjåfør var egentlig en selvfølge, men erfaringene viste at det ikke alltid stemte. Heller ikke blant russen i Norge. At lensmannen hadde datteren Astrid Storås Einum i bilen var ikke hele forklaringen.

— Budskapet må ut, sa Brynjar Einum, og betingelse for sponsorstøtten var at han fikk bestemme teksten selv.

— Alle meldalinger er like uerstattelige, bare så det er sagt, sa lensmannen. Han understreket, for dem som måtte lure, at pengene var hentet ut av egen lommebok, etter skatt. Det var ikke penger fra kaffekassen på lensmannskontoret.

Superbil

Jentene i russebilen var skikkelig stolte av bilen sin. Helene Høve Storholt fortalte at dette var den eneste russebilen som så langt hadde gått uten tekniske problemer av noe slag.

— Bilen er ikke så fin utenpå. Men den er god inni, forsikret Eli Lilleås Møkkelgård. De viste ST-fotografen de fine spotlysene i taket. Alt var montert sjøl. Ja, nesten, med litt hjelp fra både venner og foreldre.

— Skriv at bilen var kjempedyr, slik at vi får god pris for den når vi skal selge den. Vi har oppgradert bilen, med ny eksospotte og batteri, sa Astrid Einum Storås.

Sikkerhet

Russefeiring og trafikksikkerhet var i fokus i mai 2008. Jentene i russebilen fra Meldal mente selv at de var både lovlydige og trafikkbevisste. Og de hadde spart til russebil blant annet ved å servere i 50-årsdag.

— Vi har den fineste bilen, og vi skal sørge for at det aldri er noen tvil om at sjåføren vår en klin edru. Det har vi lovt. Når det kommer til stykket, er vi egentlig ganske så snille, sa Marte Ree Karlsen til ST.