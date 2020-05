Flommen tok broen – midlertidig molo over Orkla ferdig

Orkland

Dette er saken:

Kristi himmelfartsdag 1975 ble Orklas nye elveløp tatt i bruk med ny bro over til Grønøra. Noen dager senere, søndag 11. mai, kollapset to av seksjonene mens to biler og én person var på broen. Alle overlevde.

Så begynte jakten på hvorfor det hadde skjedd, og hvem sin skyld det var, før det ble bestemt at elveløpet skulle stenges ved molo og en ny bro skulle bygges. Den 17. mai raste den tredje broseksjonen, og de jobbet hardt for å sikre det fjerde fra å lide samme skjebne. Moloen sto ferdig den 30. mai 1975, mens den nye nye broen ikke ville være ferdig før fire til fem måneder senere.

Moloen var landverts forbindelse med havne- og industriområdet. Arbeidet gikk meget fort, og man ble ferdig med jobben tidligere enn beregnet. En av årsakene til dette var at elva hadde hatt forholdsvis beskjeden vannføring siden flommen tok den nye broen.

Arbeidet med moloen og veiforbindelsen over til industriområdet var ikke helt ferdig da artikkelen sto på trykk, men den vanskelige oppgaven med å stenge igjen løpet var i hvert fall et tilbakelagt stadium.

De fortsatte så arbeidet med å fylle opp moloen og å lage et skikkelig dekke, og det ble beregnet at veiforbindelsen skulle være helt ferdig den kommende mandagen. Det opplyste kommuneingeniør Rolf Nyberg i Orkdal, som for øvrig var overrasket over at arbeidet med moloen ikke hadde tatt lengre tid.

ST henvendte seg videre til rådgivende ingeniør Asbjørn Myklebust, og spurte ham om hvilke planer kommunens rådgiver nå hadde med hensyn til broprosjektet. Han sa imidlertid at slik saken sto på det tidspunktet, ville han ikke gi noen kommentarer.

Han pekte på at kommunen hadde nedsatt et utvalg som skulle granske saken, og Myklebust ville derfor ikke si noe mer om broen før dette utvalget hadde levert sin uttalelse.