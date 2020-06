Skylder 150 000 - nå tar kommunen nye midler i bruk

Orkland

Historien om Thamshavntunet, støyskjerming, utsatte frister og ulike virkemidler fra kommunen, er blitt en føljetong. Siste utvikling i saken er at forvaltningsutvalget i Orkland får saken på bordet onsdag. Det handler da om å vedta et forelegg om plikt til å etterkomme pålegg om etablering av støyskjerm. I praksis vil det si at kommunen får mulighet til å la nødvendig arbeid bli utført på den ansvarliges regning.