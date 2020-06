Kattenes egen skjønnhets-konkurranse

Orkland

Man trengte slett ikke ha en veldig dyr rasekatt for å delta på katteutstillingen. En vanlig, fin huskatt som var egentlig alt man trengte. En av dem som mente at huskatter var de aller fineste, var Merete Røli Brandli fra Orkanger. Hun var fersk som utstiller på den helgas katteutstilling, og viste stolt frem huskatten sin, Lille Lurven Røbrand. Ei lilla sløyfe på buret viste at Lurven hadde fått førstepremie som beste langhårede hann blant huskatt.

— Men så er han da også verdens herligste katt! forklarte hun STs utskremte reporter med stor overbevisning. Også for Lurven var ei katteutstilling noe helt ukjent, og oppe blant dommerne følte han seg slett ikke trygg. Men det gikk da bra likevel.

— Inne i buret føler han seg trygg, så det går nok bra. Han venner seg nok til ståket etter hvert. For det blir flere utstillinger på oss, helt sikkert, mente Merete, som var blitt helt kattefrelst etter helgas utstilling på hjemmebane.