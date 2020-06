Ny avdelingsleder på Rosenvik

Orkland

Landrø har erfaring som tømrer for VIBO, og blir kontaktperson for næringslivet knyttet Service- og Logistikkoppdrag. Han tar over stillingen etter Jøran Ysland, som har hatt jobben siden 2012. Rosenvik har hovedkontor på Orkanger og Rosenvik Håndverk holder til på Storås.