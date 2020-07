Orkland

Fredag kveld fikk politiet melding om husbråk fra en adresse på Orkanger.

- Dette var like før midnatt og det var snakk om støy fra en leilighet på Orkanger. Politiet var en tur innom og ga et pålegg om at det måtte roes ned. Vi hørte ikke noe mer fra den adressen, sier lensmann Tor Kristian Haugan.