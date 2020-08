Tar av postlua etter 48 års tjeneste

Orkland

Postmannen Knut, mange har sagt Postmann Pat, eller bare «postmainn». Kjært barn har mange navn, for meg er han pappa og min helt.

24. juli 1972 begynte min far i posten, den gangen var han ansatt som budaspirant. I 1985 var tittelen førstepostbetjent, da hadde han vært innom postbud 1 og 2, samt postbetjent. Personlig synes jeg det er litt sjarm med disse titlene, på 90-tallet gikk det over til postbud.

Min far, «postmainn», er en kar som de fleste i Orkdal kjenner til, og han kjenner MANGE. Det er en opplevelse i seg selv å være med han på en runde på Amfi eller Oti, så mange han hilser på. Det er jo ikke så rart at det blir mange kjente fjes for han etter 48 år i posten.

Vi bodde på Gjølme, hvor min far selv satte opp hus på Nergjerdet 22, 7310 Gjølme (jeg har lært adresser og postnummer pga. min far).

Et av mine beste barndomsminner på Gjølme har postmainn Pappa som hovedperson. Han kjørte post rundt på Gjølme, og på sommeren var han sykkelbud. Ofte var jeg med ham på sykkel, og jeg syntes det var så artig å få levere post sammen med min store helt. Jeg ser det så tydelig for meg, og dere som bodde på Gjølme på 90-tallet vet hva jeg snakker om.

Var det ferietid var det å få bli med pappa på jobb det beste jeg visste om. Jeg fikk se så mye forskjellig, møte masse folk og jeg fikk se mye fint i vårt distrikt. Best av alt, jeg fikk tilbringe tid med den beste personen i mitt liv.

I et par år var han i Lensvika, og der vet jeg det var flere som gledet seg til han skulle komme med posten. Ofte ventet det også en kaffekopp og en trivelig prat, dette var noe min far ofte tok seg tid til. Dette er nok en av grunnene til at han er godt likt.

Etter tiden i Lensvika kom han tilbake til postkontoret på Orkanger, og der har han vært til dags dato. Pappa er vært med på mange forandringer de siste årene, og han har tatt jobben på strak arm, jobben har han gjort med topp karakter. Jeg er STOLT over min far!

Min far er ikke så glad i oppmerksomhet om egen person, men jeg som datter synes han fortjener all oppmerksomhet og honnør!

14. august 2020, dukket postmainn opp på jobb, etter 48 år tar han postlua si av.

Med god samvittighet kan han pensjonere seg etter 48 år. Dette er 48 år det står stor respekt av.

Kjære pappa, no kan du me go samvittighet nyt fritid og en ny hverdag!

Æ e stolt tå dæ! Kanskje bli d ei kake i hælga :)

Stor klæm fra datra di,

Stine Maria Käck Reitan