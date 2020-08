ST fikk en sniktitt i den nye brannstasjonen: Her må alle inn i badstua etter endt oppdrag

Orkland

- Her blir det garderober for damer og herrer, med badstuer i begge. I badstua åpnes porene i huden, slik at man får ut det siste av de farlige stoffene. Ikke minst er dette viktig for feierne, som hver dag oppholder seg i forurenset sone, forteller brannsjef Leif-Harald Bremnes i Orkland og Skaun.

Han er i ferd med å vise rundt i den nye brannstasjonene som tar form på Orkanger, og har kommet til området med garderober og badstuer.

- Det skal ikke gå an å komme inn i ren sone uten at man har gått gjennom garderober og dusjer. Og badstua skal brukes etter hvert oppdrag. Det er viktig å svette ordentlig for å få ut det som ligger i porene i huden, forteller han.

Fokus på kreftfare

Og nettopp her ligger et viktig poeng som er bakgrunn for at det nå bygges ny brannstasjon både på Orkanger og flere steder i distriktet.

- Arbeidstilsynet har vært på besøk, og konkludert med at det må gjøres ting med brannstasjoner over hele landet. De siste årene er det kommet kunnskap om at skitten brannmann betyr kreftfare. Nå vet vi at huden tar opp like mye kreftframkallende stoffer som åndedrettet, og dermed er kravet til renhold noe helt annet. Da jeg startet i brannvesenet på 80-tallet, var det status å være mest mulig skitten. Nå er det helt motsatt, sier Bremnes.

Han har tatt imot en delegasjon Høyre-politikere til omvisning i brannstasjonen. Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, fylkespolitiker Ingvill Dalseg og bystyrerepresentant Olav Noteng er på en turne i trønderske kommuner for å ta temperaturen på beredskapen. Onsdag var de i Orkland.

Flere nye stasjoner

Brannstasjonen på Orkanger koster 70 millioner kroner, og blir midtpunktet i organisasjonskartet.

- Geografisk ligger Orkanger i midten av området vårt, som er Orkland og Skaun. Vi har den største stasjonen her, og fem øvrige satellittstasjoner. Alle stasjonene skal være i stand til å dekke det som skjer i sitt distrikt, men skal kunne forsterkes herfra, sier Bremnes.

Og det er ikke bare på Orkanger det blir ny brannstasjon.

- I Skaun skal det bygges for 40-50 millioner. I Meldal skal det være en ny brannstasjon ferdig i 2022, med et foreløpig budsjett på 37,5 millioner kroner. Krokstadøra brannstasjon skal være ferdig i 2023, med et budsjett på 31,5 millioner. Vi bruker en del penger på brannstasjoner, slår Bremnes fast.

- Ren stasjon

Flyten i tjenesten er godt ivaretatt i det nye bygget på Orkanger.

- Vi har en deltidsberedskap store deler av døgnet, som skal komme rast inn, skifte effektivt og komme raskt ut igjen. Her er det direkteutkjøring til fylkesveien, som er disponibel bare for oss. Når vi kommer inn igjen er det fokus på renhold og system. I vaskehallen skal biler vaskes før de kommer inn i ren sone, og folk og utstyr skal vaskes. Det innebærer en ren stasjon for oss som sitter på stasjonen hver dag, i motsetning til hvordan vi har hatt det tidligere, sier Bremnes.

De fem portene til høyre i bygget vil tilhøre brannstasjonen, mens porten til venstre blir sivilforsvarets lager. Den brune delen av bygget er vaskehallen, som er sentral for at flyten skal fungere. Nede er det også et ganske stort treningssenter.

I andreetasjen blir det kontorer for 15 heltidsansatte, undervisningsrom og ikke minst en kafébar.

- Den er sentralt plassert når man kommer opp, og kanskje det viktigste stedet på brannstasjonen. Der kan man ta en kopp kaffe og snakke om det som er skjedd. Det er en grunn til at den har fått en slik plassering.

- Det blir stang

Brannstasjonen skal være ferdig til jul, og innflytting vil skje på januar.

Og vi må jo bare ha svar på ett spørsmål til: Blir det en klassisk stang i brannstasjonen?

- Ja, det blir stang utenfor kontorlokalene og ned til hallen. Det får vi alltid spørsmål om når det er åpen dag, men vi har jo hatt én etasje og ikke behov for stang der vi er nå. Men her blir det altså stang - det er jo nærmest et varemerke for oss, sier Bremnes.

Han er glad for den sentrale plasseringa brannstasjonen får på Bårdshaug.

- Vi er synlige i bybildet. Jeg liker å kalle det Tobias i tårnet-effekten. Lokalmiljøet ser at her er det en beredskapsaktør som er der for dem, sier han.