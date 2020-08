Tar selvkritikk etter rivingsvarsel: - Da er den saken lagt død, men det haster å få bygd ut skolen

I et leserinnlegg skriver fylkesrådmann Odd Inge Mjøen at det ikke blir aktuelt å rive hovedbygget ved Orkdal vidaregåande skole og tar samtidig selvkritikk for at det ble sendt ut nabovarsel.