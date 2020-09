Lakselusa fra Snillfjord på TV2

Orkland

Det var ikke tilfeldig at TV2 hadde valgt smålakselver i Snillfjord til sted for å fokusere på miljøproblematikk knyttet til oppdrettsnæringa.

Reagerte

Ildsjeler på Krokstadøra hadde til stadighet vært i kontakt med både miljøvernmyndighetene hos Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. John Øystein Berg og andre sportsfiksere hadde sendt bilder som fikk miljøbyråkratene til å reagere.

Det var (ifølge opplysninger ST hadde fått) direktoratet som henviste filmteamet fra TV2 til Bergselva i Snillfjord. Opptakene ble gjort med sportsfisker Paul Skarsvåg, som også fikk en stor oppdrettslaks. Riktignok glapp fisken, men teamet med programredaktør Heidi Venæs og blant andre fotograf John Brevik Pedersen, tok bilder under vann i Bergsfossen.

Miljøfokus

Programredaktør Heidi Venæs sa til ST at innslaget ville sette søkelyset på et stadig mer alvorlig miljøproblem. Oppdrettslaks og lus var synonymt med oppdrettsnæringa. Fra alle hold ble det ropt varsko. Venæs sa at innslaget ville bli kommentert av både NINA (Norsk institutt for naturforskning), Direktoratet for naturforvaltning, og Norske Lakseelver. Programmet ville være klart for sending i løpet av helga da artikkelen sto på trykk.

— Vi fikk aldri laksen på land, men jeg tror likevel at teamet fikk fine bilder. Både over og under vann, sa sportsfisker Paul Skarsvåg på Krokstadøra.