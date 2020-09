Ville slå sammen alle idrettslagene: - Jeg har gitt opp nå. Denne saken har blitt trenert

Orkland

ST skrev første gang i desember 2017 om at daværende Meldal idrettsråd, hadde utfordret alle de seks idrettslagene (i gamle Meldal kommune) om å se på muligheten for en sammenslåing til ett idrettslag. IL Nor, Meldal IL, Løkken IF og Dalguten IL er de fire idrettslagene som tilbyr flere forskjellige aktiviteter. I tillegg er det to store særidrettslag i Meldal fotballklubb og Meldal håndballklubb.