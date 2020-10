«Sverdfisk» i Åstfjorden

Orkland

For den gang ni år gamle Alexander Sæther Sletvold var fangsten en ny sportsfiskererfaring. Fisken som ble fanget var en horngjel, som Alexander fikk i Åstfjorden i daværende Snillfjord kommune ei høsthelg i 2006.

Sæther Sletvold var sammen med familien ute for å prøve en nyinnkjøpt båt og for å jakte på makrell og sei. Makrellen uteble. I stedet fikk den daværende ni år gamle gutten prøve seg på å lande en fisk som er kjent for å være både sprek og uforutsigbar under kjøring.

Biter godt fra seg

For rutinerte sportsfiskere er horngjelen en kjenning. Den tar på både sluk, agn, og flue. Men man må regne med mange bomslag på kroken på grunn av den spinkle kjeften. Kroppsformen og vekta tatt i betraktning kjemper horngjelen godt fra seg i enden av snøret.

Horngjelen kan bli opp til 90 cm lang og 1,7 kilo tung. Norsk sportsfiskerekord er 1,63 kilo. Fisken jager i de frie vannmassene nær overflaten på jakt etter føde. Den er vanlig fra svenskegrensa og langs kysten av Vestlandet, men blir sjelden tatt nord for Trondheimsfjorden.

Horngjelen ser ikke bare mager ut, den ER mager. Kjøttet er betraktet som tørt, men velsmakende, og det anbefales å koke det, men kjøttet skal også smake godt når det blir stekt.