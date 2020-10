Potetferien lever igjen

Orkland

I gamle dager (vel, i alle fall så sent som 70-tallet, som jo er rundt 40–50 år siden) hadde de ikke høstferie. De hadde potetferie, og ferien var til for at barna skulle hjelpe til med å ta opp poteter. Om det var traktor eller hest og plog som pløyde opp rendene, var ikke så farlig. Norske barn og unge lå og grov på seg vond rygg og neglesprett for å tjene lommepenger og bygge karakter.