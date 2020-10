Kommunen står fast på at leietaker må betale nytt vindu: - Jeg føler meg degradert og stemplet

Orkland

ST skrev for ei tid tilbake om Siv Iren Holden, som bor i ett av minihusene på Flata på Grønøra. Hun lever med ei pute stappet inn i stuevinduet, fordi vinduet har et stort hull. Hun føler seg utrygg etter gjentatte innbrudd, og uttrykte fortvilelse over at kommunen ikke hadde skiftet vinduet som ble knust i vår.