Knallforsøk og livredning

Orkland

Professoren fra NTNU tente på bomull, han utførte støveksplosjoner og laga slim av «lange alkoholer» og boraks, og fikk et fullstappa auditorium på Meldal videregående skole til både å le, skvette, og undre seg. Til slutt tok han med hele gjengen ut for å vise hva som skjer når man putter geledrasjerte drops ned i sukkerfri brus, for anledningen Tab X-tra. Det ble rene fontenen!

Alt dette for å motivere og gjøre ungdom nysgjerrige på realfag, og for å lokke dem til å studere på Gløshaugen.

— Jeg har lyst på ingeniør, men jeg vet ikke så mye om det, sa Torunn Gjerdset. Hun var ikke helt sikker, men hadde en foreløpig plan om å bli byggingeniør. Da ville hun jobbe mye med styrkeberegninger når for eksempel et hus skulle bygges. Hun syntes forelesninga til Trygve Foosnæs var både interessant og artig, og syntes fortsatt ingeniørstudiet virka spennende.

Førstehjelp

Marthe Haugan bøyde seg over den naturtro babydokka. Trykket på brystet og telte mens Julia Skjetnemark gav babyen luft gjennom ei maske med pumpe. ST hadde havna i helsehjørnet på yrkesmessa, og Eva Løfshus fra Orkdal sjukehus hjalp jentene med å få «liv» i dokka. Jentene var enige om at førstehjelp var greit å kunne, og Marthe kunne også tenke seg å ta utdanningen innafor helsevesenet.

Trening

— Du må trene for å bli politi. Trening må være en del av hverdagen din. Det nytter ikke med skippertak, sa Marit Rygvold, hovedveileder for politilærlinger.

— Jeg drømmer aktivt, sa Tom Erik Kristensen, som hadde drømmer om å bli politimann, og som var på besøk på politiets stand.

— Det er et godt utgangspunkt. En, å like å slite litt, sa Marit Rygvold.

Vellykka messe

24. oktober 2006 besøkte i underkant av 1000 mennesker, de fleste ungdommer, yrkesmessa i Meldalshallen i regi av Orkladal Næringsforening med samarbeidspartnere. Mellom 45 og 50 institusjoner var representert på stand på messa. Det var kanskje noen færre besøkende det året sammenlignet med året før, da messa ble arrangert på Orkdal vidaregåande skole, trodde Mads Løkeland, leder av messekomiteen. Han oppsummerte messa som vellykka.