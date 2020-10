Har fått nytt vindu - og et varsel om at hun vil få regninga

Orkland

I brevet, som var fra Orkland kommune, sto det at en faktura for det nye vinduet vil bli sendt til Holden.

- Jeg har ikke penger til å betale et nytt vindu. Jeg har bare 5000 kroner å leve for i måneden, sier hun.

- Hva gjør du med regninga når den kommer?

- Den kommer nok til å havne i bunken min med andre regninger og inkassovarsler. Sånn går det når man ikke har penger, da hoper det seg opp, sier Holden.

Ønsker rusfrihet

ST skrev nylig om Siv Iren Holden (34), som leier et minihus av Orkland kommune på Flata på Grønøra. Holden har vært utsatt for gjentatte innbrudd, og hun føler seg derfor utrygg og redd.

Stuevinduet hadde vært knust siden i vår, da ST først omtalte saken, og var kun tettet med ei pute. Det rusfrie livet Holden ønsker seg, virker ekstra uoppnåelig når hun bor i en bolig hvor hun ikke føler seg trygg.

Fredag 23. oktober kom imidlertid kommunen med et nytt vindu som ble montert hos Holden.

- De ringte på og sa at de ville skifte vinduet innen noen timer. Jeg var borte mens de gjorde det. Men jeg fant brevet i posten etterpå, hvor det sto at jeg vil få en faktura, sier Holden.

Hun er glad for å slippe trekken fra det knuste vinduet, men ser ikke for seg hvordan hun skal greie å betale for det nye vinduet.

- Må regne med det

Etter at Trude Tevik Gulbrandsen (Ap) engasjerte seg i saken til Holden, ble det reist spørsmål i teknikkutvalget knyttet til kommunens leieavtaler og leietakers erstatningsplikt. Der svarte eiendomsforvalter Kine P. Sæter at kommunen har informasjon som tilsier at Holden må dekke skaden selv. Hun sa videre at: «skade, hærverk og ødeleggelser som er utført av andre enn leietaker, når leietaker har gitt dem tilgang til boligen, er leietaker ansvarlig for. Det gjelder egne hendelige uhell, besøkendes hendelige uhell, besøkendes forsett til å gjøre skade eller eventuelt i en framleiesituasjon».

Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) reagerte også på Holdens historie, og tok kontakt med henne etter avisoppslagene. Han oppsummerte situasjonen til Holden slik: «Trist som faen».

- Når man plasserer folk med et rusproblem sammen i et slikt område, hva forventer man da? Da må man regne med uheldige episoder, og de må løses av kommunen, uttalte han.

ST har snakket med Larsen igjen etter at vinduet ble byttet.

- Jeg var der selv fredag formiddag, og så at det var kommet inn et nytt vindu. Det er jeg svært glad for, men jeg er ikke glad for å høre at hun har fått et brev om at hun selv må betale, sier Larsen.

Pensjonistforeninga på banen

Etter at han sto fram i avisa og uttalte seg om saken sist, ble Larsen kontaktet av Orkdal pensjonistforening, ved Harley Olav Gausen.

- De hadde lest om Holden, og syntes det var forferdelig trist. De hadde tatt en kjapp avgjørelse i styret om at dette kunne de ikke sitte og se på, de ville forskuttere et nytt vindu til henne, sier Larsen.

Men Larsen ba dem vente til han hadde fått snakket med kommunen. Han fikk da opplyst fra kommunen at vinduet ville bli skiftet torsdag eller fredag forrige uke. Nå, når Larsen hører at Holden har fått varsel om at hun selv må betale, har han igjen vært i kontakt med pensjonistforeninga.

- De sier at de vil forsøke å få dekket vinduet for henne, enten alene eller gjennom å ta kontakt med flere i frivilligheten. De er innstilt på å hjelpe henne, og det er jeg glad for. Å legge seg hver kveld med vissheten om at man skylder penger, er et stort press på et menneske, sier han.

- Det er noe som heter medmenneskelighet. Vi har ikke så mye penger, men vi kan få flere med oss. Det er for jæklig dette, sier Gausen i pensjonistforeninga.

- Kommunen må ta ansvar

Holden står fast på at verken hun eller samboeren har noe med den knuste ruta å gjøre.

- Vi har borte da det skjedde. Og jeg skjønner ikke hva det er kommunen har på meg, som gjør at de skal ha meg til å betale skaden selv. Jeg har prøvd å ringe dem for å spørre om dette, men jeg lykkes ikke med å få dem i tale, sier hun.

Larsen sier han kommer til å ta saken med til formannskapet.

- Her er det noen utenfra som har gjort hærverk, det må vi tro henne på. Kommunen må ta ansvar for slike ting. Det er fire boliger der nede, og tre av dem er bebodd, så det kan ikke være snakk om store summer. Når de plasserer folk sammen på denne måten, må det tas høyde for litt av hvert. Folk kan si at det vil skape presedens, men det er ikke så mange som bor der. Det nytter ikke å sende en regning til ei som ikke har penger. Hun har 13 000 utbetalt i måneden, og 7700 av dette går til husleie, sier Larsen.