Storebror slo til

— Dette er fryktelig morsomt. Det er lenge siden jeg har fått pris nå, sa hovedpersonen på telefonen kort tid etter at han hadde fått beskjed om at han var tildelt «Ivar Medaas»-prisen for 2003. Prisen var på 10 000 kroner og gikk til personer som hadde gjort en innsats når det gjaldt formidling av norsk folkemusikk.

STs reporter lurte på hva slags innsats Sturla Eide Sundli hadde gjort.

— For det første har jeg spilt fele i 20 av mine 27 år. Jeg har spilt mye rundt omkring i hele Norge, i tillegg til at jeg har vært flere ganger i Sverige og to ganger i USA.

Ikke forgjeves

I Orkdal var «Sturla med fela» nærmest et begrep. Helt siden han var liten, hadde vi sett og hørt Sturla Eide Sundli med fela. Han hadde vunnet førstepriser helt siden han begynte å delta på kappleiker og gammeldansfestivaler. Han var ikke store gutten da han første gang spilte for kongelige, og han var trofast mot folkemusikken gjennom hele oppveksten.

I 2003 var han en hardtarbeidende musiker med gruppa Flukt som viktigste satsingsområde, i tillegg til jobben som lærer i kulturskolen i Orkdal.

— Planen er å jobbe enda mer i Orkdal og på sikt komme tilbake til Orkdal for å bo, røpet han fra boligen sin på Jakobsli i Trondheim.

Mens søsknene Gunnhild og Sveinung hadde vært et hett par i media de siste ukene før artikkelen sto på trykk, hadde det vært stillere omkring Sturla. Det betød ikke at han hadde jobbet mindre med musikk av den grunn.

— Det er stor forskjell på å være musiker og popartist. En popartist har et helt annet apparat rundt seg og må betale en pris jeg ikke er villig til å betale. Min jobbverden er annerledes, sa Sturla som var godt fornøyd med salget av CD-en til Flukt, som på det punktet hadde passert tusen solgte i antall.

— Jeg har ikke slitt forgjeves. Platesalg innen norsk musikk på 1500–2000 er regnet som godt salg, slo han fast.