Erklærte hallen og nybygget for åpnet

Orkland

– Det er klart vi er stolte, sa mamma Nina Lian med en tåre i øyekroken.

Tirsdag 6. november 2012 var det offisiell åpning av nybygget ved Orkdal vidaregåande skole, samt Sondrehallen. Til stede var fylkespolitikere, lokalpolitikere, entreprenører og underentreprenører, arkitekter, ulike samarbeidspartnere, elever og ansatte og familien til Sondre Kjøren, som mistet livet på Utøya i sommer.

Rektor Kristoffer Uppheim ledet seansen i idrettshallen.

– Det har vært en kronglete vei fram til der vi er i dag, sa han og dro historien til prosjektet siden oppstarten i 2007, blant annet med planer om å flytte hele skolen og til hovedentreprenørens konkurs midt under byggeperioden.

– Gratulerer med dagen. Follo er 90 år i 2013, da er det bra vi ble ferdig til jubileet, sa fungerende fylkesordfører Arne Braut.

Oddbjørn Bang var Orkdal kommunes mann på åpninga. Varaordføreren sa følgende:

– Dette er en stor dag. Det er svært viktig for regionen vår at vi har en attraktiv videregående skole. Kommunen har bidratt med 3,5 millioner kroner, slik at det ble full hall i stedet for en gymsal. Men: Sammenlignet med veksten i vårt område, er kanskje skolen bygd for liten. Dette er det mulig å gjøre noe med. Det budskapet må fylkespolitikerne ta med seg «hjem».

Mellom talene var det underholdning fra musikkelevene på skolen.

Til slutt entret Karianne Tung, leder i utdanningskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, talerstolen. Hun snakket direkte til Sondre Kjøren.

– I dag ville du vært stolt, Sondre. Det er uvanlig å kalle opp haller etter folk, men du var også en uvanlig gutt. Du var en forsonende kraft i bygda. En stor hall er Sondres fortjeneste. Hallen din står ferdig. Gratulerer!

Etterpå ble skiltet ute i gangen med navnet «Sondrehallen» avduket.

– Vi er veldig stolte. Det er en spesiell følelse. Jeg har både gruet og gledet meg til å komme hit i dag, sa Sondre Kjørens mamma, Nina Lian, som fortalte at hun har vært her én gang tidligere for å forberede seg til denne dagen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har for øvrig bevilget 120 millioner kroner til renovering og nybygg på Follo.