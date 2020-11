Privilegerte torsdagskunder

Orkland

Handlebussen på torsdager ble løsninga for fastboende på Hafsmo i Tannvikvågen, Flesvik, og andre snillfjordinger som bor på sørsida av Åstfjorden. Ruta ble opprettet etter at butikken i Tannvikvågen ble nedlagt i 1994.

Fastboende måtte ha et handletilbud, og dermed ble torsdagsruta etablert. Ei fast rute som supplement til skoleruta. Handlebussen på torsdag formiddag ble ukas høydepunkt for folk som ikke hadde flust med naboer i vinterhalvåret. Den ukentlige turen til Coop Marked på Krokstadøra bød på mye sosialt samvær – og litt hamstring.

— Vi kan være opp til ti og tolv stykker på bussen. I dag er det nok skittværet som holder mange hjemme. Men for oss som bor i grendene her er handleruta svært populær. her møtes vi på bussen, prater om løst og fast. Så blir det kaffeslabberas på Coop-en, sa Leidulf Hafsmo.

Torsdagsruta hadde en unik sjåfør. Asbjørn Mjønes kjente hver eneste sambygding. Han visste hvem som trengte litt ekstra service. Ikke alle var like spreke til beins, og da ble passasjerene hentet på døra.

— Vi fikk kjøpt ungdomshuset Stølvang fra Snillfjord kommune for ei krone. I håp om at vi holdt huset i stand. I dag har vi leid ut halve huset til en idrettsklubb. Vi hadde butikk, skole, post og grendehus. I dag er det borde. Men det har jo skjedd i de fleste utkantbygder, sa Leidulf Hafsmo. Hun mente at handleruta var siste livslinje for flere av dem som bodde i området. For det daglige brød trengte de alle.