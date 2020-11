Tok var på tradisjonen

Orkland

— Jeg er opptatt av det estetiske. Utfordringen var å skape et pent næringsbygg, som også skulle være vår private bolig, sa Sissel Berg.

Det var hun som hadde tegnet huset, mens mannen, som er utdannet snekker, hadde valgt materialer og utført arbeidet.

— Vi ville ta vare på den gammeldagse stilen, samtidig som vi ikke ønsket dill. Vi ville ha et hus som framsto som tradisjonsrikt, pent, ordentlig, og med rene linjer.

Kledning

Renoveringen av Orkdalsveien 77 var Sissel og Stig Mortens verk til fulle. Derfor var det ekstra stas å bli tildelt Orkdal kommunes byggeskikkpris.

I begrunnelsen fra formannskapet ble det blant annet pekt på valg av kledning og vindusform og omramming. Ekteparet hadde valgt å bruke trondheimspanel på ytterveggene.

Godt eksempel

— Det var kjempeartig å få prisen. Vi tar det som en anerkjennelse, og jeg er glad for at har lagt vekt på det som har vært viktig for oss, blant annet dette med kledning og vindusomramming. Da har de sett det som har vært viktig for oss, sa Berg.

I formannskapets begrunnelse het det blant annet: «Juryen mener at bygget kan stå som et godt eksempel på hvordan en eldre fasade kan oppgraderes på en god måte, uten å fjerne identiteten for bygget.»