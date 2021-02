Handlegatas forkjemper

Orkland

For Arbeiderpartiets daværende gruppeleder i kommunestyret var utvikling av Orkdalsveien det aller viktigste bidraget for å skape et levende sentrum i det som da var Orkdal kommune.

— Det er Orkdalsveien som er det bymessige området som vi kan gjøre til en sentrumskjerne. Det er avgjørende at vi greier å skape et kompakt sentrum. Og det vil kreve rekkefølgebestemmelser, sa Solem for elleve år siden.

— Orkdalsveien skal være prioritet nummer én. Utbygging på Sæther/Rømme må ses i sammenheng med Orkdalsveien slik at det ikke blir enda et område som tapper Orkdalsveien.

— Hva med Oti og Amfi, som planlegger store utbygginger? lurte avisas utskremte på.

— Jeg mener at vi må sette begrensninger for deres utbygginger, i alle fall på kort sikt. Det er ikke kjøpesenter som skaper liv i sentrum.

— Bygg i dybden

Solem ønsket å gjøre mer med Orkdalsveien enn å fylle dagens butikker.

— Jeg ønsker å bygge i dybden på begge sider av veien, med inngang både foran og bak, men i første rekke fra gata. I bakkant kan det være parkering, slik at det blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter i selve sentrumsgata, sa hun og viste til Trondheim torg der man hadde tatt utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse for å skape en helhet.

— Jeg ser veldig store muligheter i Orkdalsveien.

— Da er det vel ingen overraskelse at du også vil ha kulturhuset i Orkdalsveien?

— Det stemmer. Kulturhuset vil jeg ha i ST-kvartalet. Dette fordi det er i dette området vi har utelivet, kafeer, bibliotek, restauranter, og pub. Her ligger Idrettsparken og Gammelosen – som er et unikt friområdet. Og det er nærhet til skolene. Jeg ser potensial for sambruk med skolene, der skolene for eksempel kan bruke auditorium og mindre saler.

Ønsket allé

For å binde sammen ulike attraksjoner i sentrum av Orkanger, ønsket Solem å lage en allé fra jernbanen ved ungdomsskolen ned til Idrettsparken og Orklahallen.

— Vi vil invitere folk som er i Orklahallen opp til sentrum, og ikke bare til Oti. En slik løsning vil også knytte Oti nærmere sentrum. Og når vi får gang- og sykkelvei fra Gjølme til Orklahallen, får vi en god forbindelse helt fra jernbanen til Gjølme.

Solem ville også trekke inn Thamshavnbanen i Orkdal 2040-diskusjonen.

— Den bør kjøres ned til Orkanger stasjon ved Strandheim. Thamshavnbanen må få den plassen den fortjener. Det er for mye fokus på problemene rundt den, og ikke mulighetene.