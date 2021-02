Som en sterkt berørt kommune, har vi et ekstra ansvar for å formidle historien til nye generasjoner.

Orkland

— I 2011 lovde alle i Norge at vi ikke skulle glemme 22. juli, og at vi skulle ta lærdom at det som skjedde. Dessverre har mange glemt løftene i ettertid, og når ser vi barn og ungdom som vokser opp uten å kjenne til historien om 22. juli. Det er derfor viktig at skolene formidler hva som skjedde, og hvorfor. Jeg mener Orkland kommune ikke har gjort nok i forbindelse med at vi mistet en av våre egne i et politiske motivert terrorangrep, sa Lisa Marie Husby.